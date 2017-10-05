Министерство обороны России сообщает о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ударом российского бомбардировщика в Сирии в провинции Идлиб уничтожено 49 боевиков группировки "Джабхат-ан-Нусра", в том числе семь командиров, сообщает "Интерфакс".

"В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирования боевиков восточного сектора ан-Нусры", - сказал Конашенков.

Конашенков отметил, что среди уничтоженных боевиков - Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

Генерал также добавил, что авиация ВКС России также уничтожен крупнейший заглубленный арсенал "Джабхат-ан-Нусры" в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористами хранилось более 1 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, Лидер группировки "Джабхат-ан-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни после российского авиаудара находится в коме,

"Уничтожение ВКС России командования "Джабхат-ан-Нусры" и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб", - уточнил представитель Минобороны РФ.