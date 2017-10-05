Эксперты подсчитали количество смертей в случае гипотетического удара КНДР по столицам Южной Кореи и Японии

Эксперт Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса заявил, что в случае если КНДР нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, это приведет к гибели более 2 млн человек, сообщает "Интерфакс".

Согласно докладу, подготовленному сотрудником института Майклом Загурек, гипотетический удар КНДР по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии Северной Кореи, приведет к гибели 2,1 млн человек, ранения могут получить 7,7 млн.

Однако, такие потери произойдут только в том случае, если Северная Корея задействует все имеющиеся в ее распоряжении 25 единиц ядерного оружия.