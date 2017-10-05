​Правительство Югры прокомментировало информацию о письме председателя СК РФ в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой

Правительство Югры прокомментировало информацию о письме председателя СК РФ Александра Бастрыкина в адрес губернатора Натальи Комаровой, сообщает «РБК Тюмень».

В департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что по состоянию на 4 октября писем главе округа от председателя Следственного комитета РФ не поступало. «При его регистрации вопросы, изложенные в письме и в прилагаемых обращениях граждан, будут рассмотрены и разрешены в рамках правового поля и в пределах компетенций исполнительных органов власти», — прокомментировали РБК Тюмень в департаменте.

В правительстве также отметили, что работа с семьями пострадавших и погибших в ДТП ведется в постоянном режиме. «Детям, пострадавшим в ДТП, семьям погибших спортсменов оказывалась необходимая медицинская (в том числе высокотехнологическая), психологическая помощь. Осуществляется плановая реабилитация. На октябрь–ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей, — отметили в пресс-службе. — Семьи получили финансовые выплаты из средств бюджетов автономного округа, Нефтеюганска, благотворительного фонда «Созидание». Дополнительные запросы о помощи поступают, решение по каждому принимается индивидуально».

Напомним, Александр Бастрыкин в рамках визита в округ провел личный прием граждан. В ходе которого к нему обратились родители погибших детей в страшном ДТП в декабре прошлого года. Также в ходе личного приема выяснилось, что многим пострадавшим детям требуются дорогостоящее лечение и последующая реабилитация. Александр Бастрыкин направил письмо губернатору Югры, обратив ее внимание на проблемы жителей региона. «Свое письмо глава СК РФ сопроводил папкой обращений от потерпевших», — уточнили в пресс-службе ведомства.