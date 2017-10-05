В 57 школах Сургута и Сургутского района прошли Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности», направленные на обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, сообщает Сургутский пожарно-спасательный гарнизон.

Огнеборцы рассказали об основных задачах, которые помогают населению подготовиться к действиям при возникновении и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. На практической части занятий все желающие смогли примерить средство индивидуальной защиты - противогаз и боевую одежду пожарного. Работники МЧС так же продемонстрировали одно из средств пожаротушения – огнетушитель.

Напомним, что с 4 октября проходит Месячник гражданской обороны, который продлится до 3 ноября 2017 года. В этот период будут проведены Дни открытых дверей в пожарных частях, где гостей познакомят с пожарной техникой и аварийно-спасательным оборудованием.