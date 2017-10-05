Грузчик из Казани вычислил алгоритм действий телефонных террористов

Накануне, 4 октября, в СМИ появились заявления, что сын казанской журналистки Виктории Осининной, вычислил алгоритм действий телефонных террористов, об этом сообщает «Казанский Репортер».

Святогор Осинин рассказал, что очень хочет разгадать алгоритм, по которому работают «телефонные террористы».

«Ястал вспоминать географию, и обнаружил, что все атакованные города, последним из которых была Казань, являются городами миллионниками. Сделал запрос в поисковой системе, и она выдала мне список из пятнадцати мегаполисов, расположенных по убыванию их населения. Все города, атакованные первыми, располагались в нем именно в таком порядке. Поэтому вывод напрашивался сам собой. Именно в такой последовательности эти хакерские атаки и продолжатся», – объяснил Святогор.

Фото kazanreporter.ru

Отмечается, что действительно города подвергались атакам именно в такой последовательности. 26-го сентября были массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в Москве, 28-го сентября был «заминирован» Новосибирск, 29-го сентября – Екатеринбург, 2-го октября эвакуация проводилась в Нижнем Новгороде, 3 октября тревожные звонки парализовали Казань, сегодня настала очередь Челябинска. Единственный город, который выбивается из списка – Санкт-Петербург, там атака пришлась на 14 сентября. При этом практически во всех городах это была уже вторая волна телефонного террора.