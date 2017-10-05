Владимир Путин рассказал анекдот про солдата израильской армии на форуме «Российская энергетическая неделя»

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» пошутил насчет излишнего внимания, рассказав анекдот про израильскую армию.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — сказал Путин.

Таким образом, он намекнул модератору дискуссии, что он на форуме не один, а вопросы задаются преимущественно только ему. После чего модератор пообещал, что будет обращаться и к другим участникам тоже.