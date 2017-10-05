Автомобили японских брендов оказались самыми популярными иномарками в России

Самыми популярными иномарками на российском рынке стали машины японских производителей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата».

Таким образом, на 1 июля 2017 года в России насчитывалось более 25 млн легковых автомобилей иностранного производства. Из них на японские автомобили пришлось 37 процентов (9,4 млн машин), 17 процентов – на корейские марки (4,3 млн), 16 процентов – на немецкие бренды (4,2 млн), 12 процентов – на американские (3,1 млн), 8 процентов – на французские (2,1 млн).

Чешским брендам принадлежит около 700 тыс. машин, китайским и того меньше (550 тыс. машин). На остальные бренды приходится менее 400 тыс. экземпляров или 1,5%.