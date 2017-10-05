США заявили о возможных провокациях КНДР 10 октября

США заявили, что КНДР может пойти на новые провокации, сообщает «ТАСС».

С таким предупреждением выступил в среду заместитель помощника директора ЦРУ Ён Сук Ли, он отметил, что «зачастую в Северной Корее запуски ракет или ядерные испытания приурочены к каким-то крупным отмечаемым в стране датам». В следствии чего, предположил, что следующее испытание может пройти 10 октября в день годовщины создания Трудовой партии Кореи.

Однако аналитики главного разведведомства США считают, что очень низка вероятность того, что лидер КНДР Ким Чен Ын решится начать войну с США или их союзниками, например с Южной Кореей. «Ким Чен Ын очень рациональный политик, – заметил Ён Сук Ли. – Последний, кто хочет, чтобы на Корейском полуострове вспыхнул конфликт, - это Ким Чен Ын". Как и все авторитарные правители, продолжил Ён Сук Ли, "он [Ким Чен Ын] хочет долго править и умереть в своей постели».