Не прокатило! Почему Минкульт РФ не станет отзывать удостоверение на показ «Матильды»

Министерство культуры РФ не станет отзывать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» Алексея Учителя, потому что это незаконно. Об этом, как передает РБК, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

В своей речи он объяснил, что в Минкульт поступил депутатский запрос, призывающий создать общественный совет и рассмотреть на нем отзыв прокатного удостоверения. «Эта процедура незаконна, и мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он и должен играть», — пояснил Мединский. Министр также уточнил, что единственным и исчерпывающим законным документом, разрешающим показ любого фильма в России, является удостоверение федерального образца.

Отметим, что 4 октября фильм «Матильда» показали в общественном совете при Министерстве культуры РФ. Глава совета Павел Пожигайло обвинил Минкульт в обмане при выдаче удостоверения фильму. Он заметил, что когда картине выдали прокатное удостоверение, совет был на каникулах. После этого выступления Пожигайло подал в отставку.

