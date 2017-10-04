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«ТЭФИ» уже не та. Ведущий Владимир Познер обвинил премию в недемократичности

Телеведущий Владимир Познер просит «ТЭФИ» отказаться от названия, а также от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного под названием «Орфей», сообщает gazeta.ru

Являясь первым президентом Академии российского телевидения, Познер в пух и прах раскритиковал ТВ-премию и высказал мнение, что она утратила все признаки демократичности.

Открытое письмо с соответствующим заявлением журналист опубликовал на сайте pozneronline.ru. Владимир Познер рассказывает в обращении, как в 1994 году стал президентом созданной энтузиастами Академии российского телевидения и по просьбе коллег обратился к скульптору Эрнсту Неизвестному. Он предложил ему создать приз для победителей. Тогда телеведущий пообещал Эрнсту Неизвестному, что сделает все, чтобы выбор финалистов и победителей премии был демократичным.В письме ведущий возмущается тем, что с 2013 года после формирования Индустриального комитета, который стал проводить конкурс вместо Академии российского телевидения, премия сильно изменилась и «в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально». Кроме того, по словам Познера, в состав ИК входят лишь семь учредителей — ровно вдвое меньше, чем входило в Академию.Также сократилось количество профессиональных номинаций: выброшен ряд профессий, «без которых просто нет телевидения».«Самое главное — выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри» — резюмирует Познер.

«Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения «ТЭФИ» не имеет ничего общего с демократическим выбором», — отмечает ведущий и в конце обращения просит членов Индустриального комитета придумать собственный приз.


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04 октября в 22:46, просмотров: 130, комментариев: 0


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