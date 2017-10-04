Даже они майнят. В Обнинске цыгане продавали поддельные биткоины. На улице

Предприимчивые цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов, передает Lenta.ru. Об этом жена жертвы мошенников написала в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.

«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.