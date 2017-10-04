Новым заместителем главы Сургутского района стала Юлия Маркова, сообщает сайт районной администрации. На новой должности она станет курировать весь инвестиционно-экономический блок, включая ее прошлое место работы – департамент имущественных и земельных отношений, который она возглавляла с ноября 2016 года. Ранее в течение девяти лет Юлия Маркова была заместителем начальника правого управления.
В Сургутском районе новый заместитель главы муниципалитета
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