В Ханты-Мансийске прошел фестиваль пожилых людей

VI окружной Фестиваль пожилых людей прошел в столице Югры. Праздник был посвящен празднованию во всем мире Дня пожилых людей.

На четырех спортивных объектах 170 спортсменов из 17 муниципалитетов округа состязались в бильярде и настольном теннисе, в дартсе, шашках и плавание.

Первые медали были разыграны в настольном теннисе, в этом виде успешней всех оказалась команда из Нягани, «серебро» досталось Белоярскому району, третье место заняли представители Сургута.

В бильярде никому равных не было сборной Сургута, серебряными призерами стали представители Ханты-Мансийска, замкнули тройку призеров атлеты, защищающие честь Лангепаса.

В шашечном турнире победителями стали спортсмены из Нефтеюганска. На втором и третьем местах Ханты-Мансийск и Сургут соответственно.