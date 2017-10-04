​Сложные отношения. Кадыров попал в «черный список» «Христианского государства» за поддержку Поклонской

Крайне сложные и драматические отношения развиваются между звездами современной российской политики. Так, сегодня стало известно, что представители «Христианского государства» внесли в свой «черный список» главу Чечни Рамзана Кадырова, который, в свою очередь, в своем telegram вступился за Наталью Поклонскую, чей депутатский запрос стал поводом для ареста лидера «Христианского государства» Александра Калинина. Об этом пишет newsru.com. Напомним, что Калинин (ранее осужденный за убийство) в интервью намекнул, что кинотеатры, которые будут показывать «Матильду», мягко говоря, не лишены риска сгореть.

Теперь, когда лидер пока еще разрешенного в России «ХГ» находится в тюрьме, его соратники обрушились на Поклонскую и назвали ее «иудой», а следом «прилетело» и Кадырову – радикальные христиане нарисовали для него апокалиптическую картинку: «Если завтра арестуют Рамзана Кадырова за преследования геев в Чечне (это мы просто предполагаем, не утверждаем), то Поклонская первая отчитается, что это произошло по ее заявлению».

О том, волнует ли главу Чечни подобная перспектива и вообще претензии со стороны «Христианского государства», пока не известно.