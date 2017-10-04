​Алексей Навальный хочет устроить массовые митинги 7 октября. Но они почти точно не будут согласованы

Оппозиционер Алексей Навальный сегодня объявил о планах провести 7 октября массовые акции по всей России. Предполагается, что пикеты пройдут во всех 80 городах, где есть избирательные штабы политика*. Примечательно, что Сургута, где антикоррупционная акция 12 июня собрала около 200 человек, или Нижневартовска, где люди по призыву Навального собирались 26 марта, в этом списке нет. Таким образом Югра, по всей вероятности, останется в стороне от оппозиционной активности.

В настоящий момент идет процесс по согласованию площадок и получению разрешений на проведение акций в различных городах России. Главный митинг, по данным сайта Навального, должен пройти в Санкт-Петербурге на Марсовом поле – вероятно, по той причине, что вся затея приурочена к 65-летнему юбилею президента Владимира Путина, который родился в северной столице.

Эксперты полагают, что стремительная «посадка» Навального и его ближайшего соратника Волкова на 20 суток за призывы к несанкционированным акциям связана именно с тем, что они планировали устроить массовые митинги в день рождения главы государства и этим испортить ему праздник.

*Редакция СИА-ПРЕСС подчеркивает, что далеко не все эти акции будут согласованными, а решение об участие в несанкционированном митинге может повлечь для вас негативные правовые последствия, поэтому мы ни в коем случае не призываем вас принимать участие в подобных мероприятиях.