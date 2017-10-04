Москва позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве тщательно проверят информацию о том, что двое мужчин, захваченных боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), являются россиянами, сообщает «Интерфакс».

Песков отмечает, в случае подтверждения таких данных, о них будет провялена забота. «Что касается двух возможно граждан России, военнослужащих, я предлагаю ориентироваться в первую очередь на соответствующее заявление по линии Минобороны», – сказал Песков.

«Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения представителей Всевеликого войска Донского о том, что они опознали в одном из пленников своего казака, «Мы видели сообщения в СМИ, но их вряд ли можно воспринимать как официальную информацию. Интерес будут представлять какие-то более заслуживающие доверия подтверждения».

«Конечно, информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны», – заключил Песков.