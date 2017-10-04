​«Северавтодор» попытаются продать еще раз

Правительство Югры разместило аукцион по продаже всех акций АО «Государственная компания «Северавтодор», занимающейся эксплуатацие автомобильных дорог и автомагистралей. Дата его проведения — 16 ноября 2017 года.
Заявки участники могут подать до 10 ноября. Начальная цена лота — 1 млрд 770 млн рублей с шагом в 17,7 млн рублей.
Сейчас уставной капитал «Северавтодора» составляет 3, 288 млрд рублей. Согласно бухгалтерскому отчету компании за шесть месяцев текущего года, чистая прибыль предприятия составила 31,8 млн рублей, выручка — 1,8 млрд, сообщает РБК.
Ранее власти ХМАО уже пытались продать актив дважды, но аукцион переносили, сначала из-за отсутствия допущенных участников, а затем из-за отсутствия заявок.
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