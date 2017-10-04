Путин ещё не принял решения, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин предположил, что все претенденты на пост президента РФ объявят о своих программах к декабрю, сообщает «ТАСС».

Однако сам он ещё не принял решения, будет ли он баллотироваться на выборах 2018 года. «Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», – заявил он, отвечая на вопросы на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Отметим, что в соответствии с законом в конце ноября- начале декабря необходимо объявить о начале президентской компании. «Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят, обнародуют свои предвыборные программы», – заключил российский лидер.