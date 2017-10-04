Книга рекордов Гинесса определила собаку с самым длинным языком

В вышедшем сегодня 4 октября специальном издании Книги рекордов Гиннесса (которое, к слову, полностью посвящено достижениям животных), определена собака с самым длинным в мире языком.
Почетное первое место досталось восьмилетнему сенбернару Мочи Рикерт из американского города Су-Фоллз. Длина ее языка составляет 18,58 сантиметра.
Кстати, сегодня отмечается Всемирный день защиты животных.
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00