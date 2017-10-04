​СМИ: скандал с докторской диссертацией может «добить» министра культуры Мединского

Министр культуры Владимир Мединский может покинуть свой пост, причем в лучшем для него случае это произойдет в ходе переформатирования правительства после выборов-2018, а в худшем – вообще в ближайшее время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента, которые утверждают, что в Кремле у одиозного министра много недоброжелателей.
Почву из-под ног главы культурного ведомства выбивают сразу несколько скандалов: о похищенных у министерства деньгах, вокруг которых идут несколько уголовных дел (в том числе, дело Кирилла Серебреникова), многострадальный фильм «Матильда», а теперь еще и экспертная комиссия ВАК, которая рекомендовала лишить министра докторской диссертации по причине отсутствия научной основы. Хотя министр образования Ольга Васильева, согласно ее заявлению, «надеется» на сохранение ученой степени Мединского, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог вспомнить правовых основ, по которым министр может быть уволен при отзыве его докторской диссертации, эксперты полагают, что будущее главы культурного ведомства очень туманно.
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