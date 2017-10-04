Минтранс обяжет аэропорты «в любом случае оказать услуги при задержке или отмене рейса»

Министерство транспорта России хотят обязать аэропорты «в любом случае оказать услуги при задержке или отмене рейса», об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, сообщает «Интерфакс».

«Да, аэропорты, наверное, понесут эти дополнительные финансовые издержки. Но эти финансовые издержки будут в дальнейшем в рамках гражданского законодательства - в худшем случае, законодательства о банкротстве - компенсированы за счет той компании, которая допустила эти задержки и не смогла выполнить свои обязательства перед пассажирами», – сказал Соколов.

Министр транспорта также выступил за внедрение действенного механизма контроля финансового состояния авиакомпаний. Таким образом, в случае ухудшения финансового состояния компании принимать меры в виде приостановки лицензии и продажи билетов.

«Эти предложения подготовлены, мы просили бы Госдуму и экспертное сообщество в оперативном порядке представить соответствующие предложения... для принятия решения как на уровень Федерального собрания, так и правительства РФ - там, где требуется корректировка не законодательства, а нормативной базы», – заключил Соколов.