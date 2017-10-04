Жители Югры смогут узнать о пенсии от Почты России

Югорчане смогут получить узнать о своей пенсии у 5 финансовых консультантов Почты России, которые приступили к работе в 5 крупных городах округа: Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Нижневартовске и Сургуте. В каждом городе сотрудники Почты России посещают отделения почтовой связи, торговые центры, больницы и т.д. и консультируют жителей по вопросам доставки и выплат пенсий.

Практика внедрения финансового консультанта уже показала эффективность существования данной должности в городах Свердловской области. Сотрудники почты помогают сориентироваться пенсионеру с выбором доставщика пенсий, а также наиболее удобной формой получения денежных средств. В настоящее время в Югре каждый десятый пенсионер получает пенсии на дому в наличной форме.

Для пенсионеров Югры работает единый телефон горячей линии 7-922-120-8800. По телефону можно уточнить сроки выплаты пенсий, назначение социальных и компенсационных выплат, обозначить удобное время для доставки пенсий.