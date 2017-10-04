​Опубликован рейтинг из топ-500 школ России. В нем засветились Сургут и Нижневартовск

Лучшей школой России стал Президентский физико-математический лицей №239, следом за ним – Республиканский лицей для одаренный детей Саранска, и лишь третье место досталось столичной школе – №179. Таковы результаты рейтинга топ-500 школ России, представленного вице-премьером Ольгой Голодец, пишут «Ведомости».

Примечательно, что в число лучших 500 школ России вошли два учреждения из Югры: это гимназия «Лаборатория Салахова» из Сургута и МБОУ «Лицей» из Нижневартовска.

Напомним, что на попадание в этот рейтинг сильно влияет количество победителей всероссийских и международных олимпиад, а также результаты учеников по итогам 9-го класса.