С 20 октября по 12 декабря в галерее современного искусства «Стерх» пройдет выставка «Симпозиум по вольному шитью».

Экспозиция объединит произведения трёх московских художников, среди которых вышитые гладью концепт-арт, сюрреализм, лубок или инстаграм, предметы и ткани.

Участники выставки:

Вероника Гаранина – художник-универсал, член Союза художников России. Работает в различных видах и жанрах искусства, мастерски владеет различными техниками и материалами. В списке ее признанных удач – тончайшие керамические пластины-рельефы, своеобразные иллюстрации, арт-вышивка, куклы-скульптуры к литературным произведениям и экзотические украшения из текстиля и керамики.

Андрей Кортович – потомственный художник, иллюстратор, член Московского союза художников, участник многочисленных выставок и пленэров. Портреты, натюрморты, пейзажи автора в технике шитья характеризуют крупные стежки.

Мария Арендт – художник, дизайнер, иллюстратор. Работает в технике вышивки на ткани, станковой графики и коллажа, иконографии. Постоянный участник художественных выставок, пленэров и биеннале современного искусства. Вышивка Марии Арендт – тонкая и ироничная история, рассказанная иглой, подмечающей все нюансы повседневности, с присущим ей юмором и остротой. Осязаемая рукотворность материала и лаконичность линии привлекают своей исконной рукодельной красотой.

«Симпозиум по вольному шитью» перевернёт все представления зрителя о современной вышивке.