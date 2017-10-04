Путин назвал санкции направленные против России примером недобросовестной конкуренции за рынки сбыта

Президент РФ Владимир Путин назвал финансовые ограничения и санкции в энергетической сфере, направленные против России примером недобросовестной конкуренции за рынки сбыта, сообщают «Ведомости».
Путин отметил, что это используется «для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность». По его мнению, в первую очередь это касается тех стран, которые поддерживая санкции, упускают привлекательные инвестиционные возможности.
«Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего - развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией», – приводит слова Путина ТАСС.
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