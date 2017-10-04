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​Станислав Кузнецов рассказал на «Инфофоруме» о необходимости создания национального центра кибербезопасности

3 октября 2017 года, Москва — Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на пленарном заседании Национального форума информационной безопасности «Инфофорум». Выступление было посвящено результатам работы центра компетенций по направлению «информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», созданного на базе ПАО Сбербанк.

Станислав Кузнецов привел общие статистические данные по выявленным проблемам и разработанным мероприятиям, рассказал о девяти общих идентифицированных проблемах и путях их решения. Фокус доклада был сделан на необходимости создания в России национального центра кибербезопасности – единого органа, координирующего работу всех участников процесса обеспечения кибербезопасности в стране и ответственного за конечный результат.

В качестве примера спикер привел опыт ряда стран, согласно «индекса конкурентоспособности и потенциала развития цифровой экономики» (был разработан в 2017 году компанией Mastercard совместно с «Школой права и дипломатии имени Флетчера») предпринимающих наиболее эффективные усилия в построение цифровой экономики – Сингапура, США, Эстонии, Великобритании и Китая. По индексу кибербезопасности (разработан международной ИТ-организацией ITU-D) эти страны вместе с Россией также находятся на лидирующих позициях.

«В каждой из стран, которые занимают ведущие места в мировом рейтинге кибербезопасности, действуют единые органы, координирующие работу в этой сфере, — отметил Станислав Кузнецов. — Россия является исключением: в нашей стране нет единого центра взаимодействия в сфере кибербезопасности, активности в этой важнейшей области не скоординированы. Экспертное сообщество, участвующее в работе центра компетенций, в качестве одного из важнейших мероприятий отметило необходимость создания российского национального центра по информационной безопасности. Это позволит эффективно защитить от киберугроз не только государственные структуры, но и бизнес, и каждого гражданина нашей страны».

«Инфофорум» проводится с 2001 года, он стал первым в России мероприятием в сфере информационной безопасности. Рекомендации «Инфофорума» направляются в Правительство РФ и становятся основанием для предложений по совершенствованию законодательства.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 90, комментариев: 0


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