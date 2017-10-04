Глава ФСБ России: террористы в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) намерена создать новую террористическую сеть в мире, сообщает «ТАСС».

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к ней международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети, – отметил Бортников. – Об этом свидетельствуют характер и обширная география их последних терактов. В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и в других странах исчисляется сотнями».

Глава ФСБ отмечает, что террористы намерены посеять панику в самых разных точках мира и воздействовать на страны, ведущие борьбу с терроризмом. По его словам террористов следует квалифицировать как вызов всему человечеству. Он заявляет, что они стремятся продемонстрировать «своим реальным и потенциальным сторонникам и спонсорам живучесть и способность к дальнейшим активным действиям».