Медведев завил, что 2017 год может побить 100-летний рекорд по количеству урожая зерновых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что текущий год может стать рекордным по количеству урожая зерновых, сообщают «Ведомости».

«Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 126 млн т зерна. Это не просто больше, чем в прошлом году, по сути это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 100 лет. Ну, а что было (...) ранее, мы просто не знаем, скорее всего, это рекорд вообще за всю историю, это - здорово», - сказал он, выступая на выставке «Золотая осень».

Напомним, что ранее о таком рекорде сообщал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Американские коллеги в лице USDA, аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, уже какой месяц твердят «зерновой рекорд прошлого года в 120,7 млн т будет побит».