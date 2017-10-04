Югорчанка прошла в финал всероссийского конкурса «Мисс молодежь»

Югорчанка Анастасия Терёхина прошла в финал Всероссийского конкурса социально ответственных девушек «Мисс молодежь».

Всего на Конкурс заявились 162 девушки со всей России, а Анастасия стала одной из 24 лучших, кто прошел в финал конкурса «Мисс молодежь». Она представляет Югру в номинации «Популяризация здорового образа жизни». Сейчас за финалисток конкурса идет активное голосование. Чтобы поддержать югорчанку своим голосом, необходимо пройти по ссылке http://missmolodezh.ru/user/.

Финал конкурса состоится в Москве в Государственной Думе. Выступление участниц будет состоять из трех этапов: видеовизитка, презентация реализованных социальных акций, ответы на вопросы членов Жюри. По предварительной информации, финал пройдет во второй половине ноября 2017 года. О точной дате проведения церемонии будет сообщено дополнительно.