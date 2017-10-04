Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2017 год присудили швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и представителю Великобритании Ричарду Хендерсону, сообщают «РИА Новости».
Награда была присуждена за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Об этом объявила в Стокгольме Королевская шведская академия наук.
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