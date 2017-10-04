Главный следователь России отреагировал на жалобы родителей, чьи дети погибли в Югре 4 декабря

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о большом количестве жалоб от родителей, погибших детей в автокатастрофе, произошедшей 4 декабря 2016 года, на трассе Тюмены–Ханты-Мансийск, сообщает «РБК Тюмень».

«Председатель выслушал массу нареканий на ход и результаты расследования уголовного дела, которое в настоящее время уже рассматривается судом. Жалобы потерпевших касались вопросов привлечения к уголовной ответственности лишь директора спортивной школы, водителей транспортных средств и представителя ИП. Но никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

В следствии этого Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России изучить материалы расследования. Также в ходе личного приема выяснилось, что многим пострадавшим детям требуются дорогостоящее лечение и последующая реабилитация.

«В связи с тем, что решение большинства этих проблем находится в компетенции органов власти автономного округа, председатель направил письмо губернатору Югры (Наталье Комаровой, — прим. ред.), обратив ее внимание на проблемы жителей региона. Свое письмо Бастрыкин сопроводил папкой обращений от потерпевших», — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла ужасная автокатастрофа. В результате столкновения автобуса и грузовика погибли 12 человек, еще 19 — получили травмы различной степени тяжести.

В уголовном деле значатся четыре фигуранта. На скамье подсудимых — директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса, в котором были дети, Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов.