РМЦ Югры приглашает всех жителей Югры принять участие во всероссийской акции «Любимый учитель»

Региональный молодежный центр Югры приглашает всех к участию во всероссийской акции «Любимый учитель».

В преддверии Дня Учителя, который отмечается 5 октября, в социальных сетях Вконтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники и Instagram стартует Всероссийская акция «Любимый учитель», к участию в которой приглашаются все желающие.

Чтобы присоединиться к поздравлению учителей и поддержать акцию, необходимо опубликовать в социальных сетях фото с любимым учителем с хештегами #любимыйучитель, #учительгода, #деньучителя.

Также, Можно размещать старые фотографии с этим хештегом и небольшим текстом о том, почему именно этот учитель – любимый.

Все фотографии автоматически попадут на интерактивную ленту проекта «Любимый учитель», и Вы сможете увидеть себя и своих учителей на стене проекта http://teacher.nw.digital. Поздравим наших учителей вместе!