22 октября в 18:00 в культурном центре «Порт» состоится презентация концертной программы Псоя Короленко «Сестра моя жизнь».

Псой Галактионович Короленко - автор и исполнитель песен, эссеист, переводчик, кандидат филологических наук, совмещающий в своём уникальном жанре песенно-поэтического кабаре традиции русской авторской песни, советской и зарубежной эстрады, песен из фильмов, спектаклей и радиопередач, фольклора разных народов, поющий на русском, французском, идише, английском, португальском, иногда на двух или нескольких языках.

Программа «Сестра моя жизнь» - это оригинальные и переводные, авторские и не-авторские, старинные и современные, русские и на других языках, популярные, редкие и совсем новые песни и стихи Псоя Короленко.

Мероприятие 16+. Подробная информация по тел.: 24-25-62