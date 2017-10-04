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​22 октября в 18:00 в культурном центре «Порт» состоится презентация концертной программы Псоя Короленко «Сестра моя жизнь»

22 октября в 18:00 в культурном центре «Порт» состоится презентация концертной программы Псоя Короленко «Сестра моя жизнь».

Псой Галактионович Короленко - автор и исполнитель песен, эссеист, переводчик, кандидат филологических наук, совмещающий в своём уникальном жанре песенно-поэтического кабаре традиции русской авторской песни, советской и зарубежной эстрады, песен из фильмов, спектаклей и радиопередач, фольклора разных народов, поющий на русском, французском, идише, английском, португальском, иногда на двух или нескольких языках.

Программа «Сестра моя жизнь» - это оригинальные и переводные, авторские и не-авторские, старинные и современные, русские и на других языках, популярные, редкие и совсем новые песни и стихи Псоя Короленко.

Мероприятие 16+. Подробная информация по тел.: 24-25-62


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Сегодня в 14:38, просмотров: 110, комментариев: 0


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