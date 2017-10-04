​Правительство Югры внесло изменения в долгосрочную программу капитального ремонта

Правительство Югры 30 сентября внесло изменения в долгосрочную программу капитального ремонта. Согласно изменениям в программу были внесены 26 новых домов со всего округа, сообщает югорский фонд капитального ремонта.

Помимо этого из программы были исключены 39 домов. Оснований для исключения дома из программы всего три: износ превышает 70 процентов, дом признается аварийным, или же совокупная стоимость капремонта превышает предельную.

Вместе с долгосрочной программой капремонта были внесены изменения и в краткосрочный план реализации программы капремонта на 2017 – 2019 годы.

В основном изменения коснулись введения дополнительных работ по замене лифтового оборудования – с 2017 по 2019 год дополнительно планируется отремонтировать порядка 600 лифтов.