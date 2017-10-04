Полицейские сургутского района разыскивают очевидцев угона транспортного средства на 55 км автодороги Нефтеюганск-Сургут

В Сургутском районе полицейские разыскивают очевидцев угона транспортного средства, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

21 сентября около 16.45 часов неизвестный, находясь на 55 км автодороги Нефтеюганск-Сургут (примерно в 1 км от г.п. Барсово), угнал УАЗ 390945 гос. номер А829ЕХ 186.

Отмечается, что Машина стояла не закрытая и с ключами в замке зажигания. В этот же день полицейские нашли автомобиль на 664 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в 115 км от места угона.

ОМВД России по Сургутскому району разыскивает очевидцев данного преступления. Разыскиваемые лица, скорее всего, останавливали транспортные средства для оказания помощи – дозаправке, мелком ремонте или буксировке угнанного автомобиля. Также разыскиваются водители, которые могли подвозить разыскиваемых лиц в попутном направлении с данного участка автодороги.

Просьба ко всем, кто обладает любой информацией о данном преступлении сообщать:

в дежурную часть отдела полиции № 3 с.п. Солнечный ОМВД России по Сургутскому району по телефону: (8-3462) 74-20-02

или по телефону центральной дежурной части ОМВД России по Сургутскому району по телефону: (8-3462) 74-60-02.

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