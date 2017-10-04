Сургут и Нижневартовск стали лучшими в России по качеству услуг ЖКХ

Сургут и Нижневартовск названы лучшими городами России по качеству услуг ЖКХ. Таковы результаты опроса портала Domofond.ru, проведенного среди 258 тысяч россиян, проживающих в ста крупнейших городах. На первом месте – Нижневартовск, на втором - Сургут, на третьем - Набережные Челны. А среди аутсайдеров — Махачкала, Архангельск и Шахты. В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти, сообщают «Известия».

Разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла. Нижневартовск, занимающий первое место, получил оценку в 6,8 балла, а Махачкала, оказавшаяся сотой, — 4,1 балла. Из крупнейших городов в топ-10 рейтинга попала только Москва, занявшая седьмое место. Санкт-Петербург — на 11-м, Казань — на 17-м, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург — на 20-м, 27-м и 42-м соответственно. Остальные города-миллионники расположились в нижней половине списка.