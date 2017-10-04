Авиакомпаниям могут запретить полеты за рубеж

Минтранс намерен запретить допуск полетов за рубеж для авиакомпаний, которые по своей вине допускают многократные задержки вылетов в течение одного сезона, сообщает «РБК Тюмень».

Таким образом, согласно разработанному законопроекту, массовые задержки в течение двух сезонов и неиспользование допуска на маршруты повлекут отзыв разрешения.

Данный проект разработан для повышения ответственности перевозчиков за неиспользованные допуски и для сокращения задержек вылетов

Стоит отметить, что по итогам 2016 года в тройку самых пунктуальных перевозчиков по версии «РИА Рейтинг» попали авиакомпании S7, «ЮТэйр» (среди акционеров компании Югра и Тюменская область) и «Победа».

Чаще всего опаздывают «Якутия», «ВИМ-Авиа» и «АЗУР эйр».