Литературный клуб «Имена» отметил своё 10-летие

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся вечер, посвящённый 10-летию литературного клуба «Имена».

История клуба началась в 2007 году – 28 сентября в Центральной городской библиотеке состоялось первое заседание, которое было посвящено жизни и творчеству известного русского поэта Глеба Горбовского. Идея создания клуба как сообщества людей, близких по духу и устремлениям, любящих русскую литературу, чтение, принадлежит директору Централизованной библиотечной системы Сургута Надежде Васильевне Жуковой.

Новому литературному объединению дали краткое, но ёмкое название «Имена» – оно точно отражало желание организаторов познакомить горожан с творчеством русских писателей и поэтов, помочь открыть новых авторов.

За 10 лет сургутяне познакомились с более чем 50-ю новыми именами: Алексея Прасолова, Николая Рубцова, Александра Вампилова, Вячеслава Дёгтева, Владимира Солоухина и многих других, открыли для себя новые страницы истории современной русской литературы. Главной целью работы клуба остается знакомство горожан с жизнью и творчеством русских поэтов и прозаиков, произведения которых малоизвестны широкой читательской аудитории, не входят в учебные программы, мало издаются, но которые составляют гордость русской литературы.

В этот день в библиотеку пришли те, кто посещал заседания на протяжении 10 лет, и те, кто только начинает знакомство с большой литературой – учащиеся и студенты. Поздравления звучали в адрес библиотеки, директора ЦБС Надежды Васильевны Жуковой, руководителя, идейного вдохновителя и бессменного ведущего клуба Сергея Алексеевича Лагерева. Своими воспоминаниями, размышлениями поделились: соведущая С.А. Лагерева на первых заседаниях клуба Светлана Александровна Тюрморезова, преподаватель литературы Сургутского Политехнического колледжа, ученики которой постоянно участвуют в работе клуба; руководитель литературного объединения «Северный огонёк», член Союза писателей России Александра Владимировна Лазарева; «огоньковцы», без которых не проходило ни одно заседание; постоянные члены клуба.

Вторая часть вечера была посвящена Петру Суханову, День памяти которого отмечается 29 сентября. Ежегодно осенние встречи посвящаются Петру Антоновичу, и этот день не стал исключением – стихи сургутского поэта звучали в исполнении участников клуба и гостей вечера.

Юбилейное заседание открыло очередной сезон знакомств с новыми именами в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.