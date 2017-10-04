​Генпрокуратура России хочет проверить главу Росавиации на соответствие занимаемой должности

Генпрокуратура России предложила министру транспорта Максиму Соколову рассмотреть главу Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима на соответствие занимаемой должности, сообщает «Meduza».

Также генпрокуратура заявила, что Соколову необходимо усилить контроль за деятельностью Росавиации и пришла к выводу, что Росавиация не принимает «кардинальных мер по стабилизации ситуации в гражданской авиации, что систематически приводит к банкротству российских перевозчиков».

В следствии чего нарушаются права пассажиров, а российский бюджет несет значительные потери.