8 октября в «Палиндроме» пройдет лекция «Знакомимся с тонкостями астрофотографии»

8 октября в «Палиндроме» совместно с «Курилка Гутенберга-Ханты-Мансийск» состоится лекция «Знакомимся с тонкостями астрофотографии».

Мероприятие пройдет на площадке партнера БУ «Государственная библиотека Югры» по адресу - Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 первый этаж, в конференц-зале. Начало мероприятия в 14:00.

Астроном-любитель, студент Югорского государственного университета Михаил Кондауров расскажет, как сделать хорошие фотографии небесных объектов.

В случае если у вас нет телескопа, а фотоаппарат не самой последней модели, спикер расскажет, как можно сделать хорошие снимки и на простую оптику.

Где пройдет мероприятие: на площадке нашего партнера БУ "Государственная библиотека Югры" по адресу - Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2 первый этаж, конференц-зал.