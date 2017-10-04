Четверть югорчан вернулись из отпуска с желанием сменить работу

Согласно данным опроса, проведенного службой исследований HeadHunter, 24 процента опрошенных возвращаются после летнего отпуска с желанием сменить работу. Однако практически все респонденты заявили, что довольны своим отдыхом, 45 процентов и вовсе заявили, что отдохнули даже лучше, чем планировали.

Больше всего сотрудников предпочло отдых в России – 42 процента респондентов подтвердили, что в этом году решили попутешествовать по стране. Заграницу выбрались лишь 26 процентов, никуда не поехали 14 процентов опрошенных жителей Югры.

Служба исследований заявила, что путешествия за границу более популярно среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев. Топ-менеджмент наоборот предпочитает поездки внутри страны — чуть больше половины (57 процентов) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

Стоит отметить, что прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника — для сравнения, 46 процентов топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами. А самыми недовольными оказались специалисты младшего уровня, из которых 27 процентов рассматривали возможность увольнения, а 16 процентов ответили, что вовсе не почувствовали отпуска.

«Если же говорить о гендерных различиях, то среди женщин оказалось больше довольных летним отпуском, чем среди мужчин, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunterУрал Ольга Гибадуллина. – По данным опроса, 51% женщин довольно летним отпуском против 44% довольных мужчин. Причины этого указывают разные. Мужчины говорят о том, что не могут расслабиться из-за постоянных мыслей о работе и обеспокоенности финансовыми тратами в совместных путешествиях. А женщины указывают, что в отпуске отдохают не только от работы, но и от бытовых обязанностей».

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter в августе 2017 года среди 1209 офисных сотрудников Югры.