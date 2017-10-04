Сургутяне увидят фарерское кино

В октябре сургутяне смогут увидеть творчество фарерских кинодеятелей. 20 октября в 19:00 в малом зале Сургутской филармонии зрители увидят два короткометражных фильма – «Долина» и «Бочка». Киновстреча станет частью программы фестиваля искусств «60 параллель».
Все фильмы сняты в естественных условиях, так как на островах нет ни киностудий, ни профессиональных школ кино. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Ранее короткометражки были показаны в московском Доме кино и в калининградском кинотеатре «Заря».
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00