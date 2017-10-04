Лавров рассказал об очередных попытках оздоровления отношений между Россией и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз повторяет, что Россия не стремится к противостоянию с США и рассчитывает на восстановление отношений между странами, сообщает «Интерфакс».

«Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет верх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся», – сказал Лавров в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».

Также Лавров подчеркнул, что Россия полностью открытка к поиску путей «оздоровления» с новой администрацией США, «опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга».

«Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте», – добавил Лавров.

Глава российского МИД уверен, что причиной нормализации диалога между двумя странами мешает «искусственно нагнетаемая русофобская кампания в США, включая инсинуации о мнимом вмешательстве нашей страны в прошлогодние президентские выборы».

Лавров заявил, что Москва не поддается эмоциям и проявляет сдержанность, «Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле "Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций», – добавил глава МИД РФ.