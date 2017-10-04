США отвергли обвинения в захвате российского генконсульства в Сан-Франциско

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что представители дипломатической службы безопасности не захватывали здание генконсульства России в Сан-Франциско, а просто «прошли» по территории с тем, чтобы «осмотреться» и убедиться, что в них никто не живет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, накануне 3 октября, МИД России заявило, что американские власти заняли здание генконсульства России в Сан-Фрнциско, подробней по ссылке.