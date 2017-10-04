Каталония провозгласит свою независимость от Испании в течение нескольких дней

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономия провозгласит свою независимость от Испании в течение нескольких дней, сообщают «Ведомости».

«Правительство [Каталонии] начнет работать в конце этой недели или в начале следующей», – сказал он.

Также он отметил, что со стороны Мадрида будет ошибкой предпринимать попытки взять ситуацию под свой контроль. «Это будет ошибка, которая изменит все», – заявил Пучдемон.