Жители Лондона раскупили билеты на «Матильду» за 30 часов

Билеты на международную премьеру скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» распроданы за 30 часов, сообщает РИА «Новости».



По словам генерального продюсера Недели российского кино в Лондоне Филипа Перкона, планируется организовать дополнительный показ картины.

«Нам очень приятно, что публика в Англии проявила такой интерес к российскому кино, и в частности, к историческому фильму о России, — отмечает Перкон. — Мы ожидали, что будет повышенный спрос, но это уже спрос ажиотажный, и мы стараемся сделать все возможное, чтобы скорее организовать дополнительный показ и последующий прокат по всей стране».

Отметим, что Неделя российского кино в Лондоне пройдет с 19 по 26 ноября.

Ее откроет показ фильма Федора Бондарчука «Притяжение», а «Матильдой» фестиваль планируется закрыть.

Кстати, Алексей Учитель пригласил на премьеру своего детища членов английской королевской семьи.