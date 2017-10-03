Названы лучшие сценаристы всех времён

Портал Vulture опубликовал топ-100 лучших сценаристов всех времен. Почетный список возглавил Билли Уайлдер — автор фильмов «В джазе только девушки», «Сансет-бульвар», «Потерянный уик-энд» и «Свидетель обвинения».





Билли Уайлдер

Источник фото: kinopoisk.ru

На счету Уайлдера 79 сценариев и шесть «Оскаров». Лучший сценарист всех времен умер в 2002 году в возрасте 95 лет.

На втором месте топа оказались братья Итан и Джоэл Коэны, создавшие сценарии к своим фильмам «Фарго», «Старикам тут не место» «Бартон Финк», «Перекресток Миллера» и «Большой Лебовски».

Замыкает тройку лидеров Роберт Таун, показавший себя в работе над «Китайским кварталом», «Якудзой», «Фирмой» и двумя первыми боевиками франшизы «Миссия: невыполнима».

Также в первую десятку вошли: Квентин Тарантино, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Голдман, Чарли Кауфман, Вуди Аллен, Нора Эфрон и Эрнест Леман.