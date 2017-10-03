В России за 10 лет снизилась доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и некоммерческих объединений граждан, сообщают «Ведомости». Такие данные были опубликованы в результате сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Таким образом, наиболее существенно снизились посадки картофеля – на 32,6 процента. Также снизились посевные площади кормовых культур, овощных и бахчевых культур. Однако посевы зерновых и зернобобовых культур выросли на 8,5 процента. Наиболее значительный рост показали посевы технических культур - на 54 процента.

Доля сельхозорганизаций, реально осуществляющих сельхоздеятельность, выросла с 69 до 76 процентов, фермерских хозяйств – с 50 до 66 процентов. Доля реально работающих личных подсобных хозяйств снизилась с 86 до 79 процентов, некоммерческих объединений граждан - с 93 до 89 процентов.