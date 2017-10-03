Заместителя главы СКР по Москве временно отстранили от должностных обязанностей

На сайте Следственного комитета России (СКР) появилось сообщение, что Заместитель руководителя Главного СК по Москве Сергей Ярош временно отстранен от служебных обязанностей, сообщает «Интерфакс»

«В социальной сети "ВКонтакте" начала работать приемная председателя СК РФ. Среди всех обращений есть жалобы на волокиту, которая допускается следователями СК при расследовании уголовных дел. В частности, в конце сентября председатель СК России получил письмо от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает, вследствие врачебной ошибки», – говорится в сообщении.

«На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей», – сообщили в СКР.