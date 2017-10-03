Министерство внутренних дел России заявило, что половина кураторов и администраторов «групп смерти» — подростки в возрасте до 16 лет, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказала глава управления «К» Алексей Мошков, сообщает «Meduza».

Мошков отметил, что 42 процента, от всех выявленных кураторов «групп смерти» в возрасте 14-15 лет. Ещё 40 процентов в возрасте от 16 до 18 лет. Оставшиеся 18 процентов – молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет.

«Кураторы — в основном дети из благополучных семей, имеющие друзей, знакомых, дорогие смартфоны и компьютеры», — добавил Мошков.

Они, по словам представителя МВД, стремятся «избавить мир от детей, попавших в сложные жизненные ситуации».