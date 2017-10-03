Министерство внутренних дел России заявило, что половина кураторов и администраторов «групп смерти» — подростки в возрасте до 16 лет, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказала глава управления «К» Алексей Мошков, сообщает «Meduza».
Мошков отметил, что 42 процента, от всех выявленных кураторов «групп смерти» в возрасте 14-15 лет. Ещё 40 процентов в возрасте от 16 до 18 лет. Оставшиеся 18 процентов – молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет.
«Кураторы — в основном дети из благополучных семей, имеющие друзей, знакомых, дорогие смартфоны и компьютеры», — добавил Мошков.
Они, по словам представителя МВД, стремятся «избавить мир от детей, попавших в сложные жизненные ситуации».
Роботы против учителей. Кто и чему будет учить наших детей? // Онлайн-конференция с представителями образовательного центра Lingua 5 октября 12:00